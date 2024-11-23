İZSU, Urla ve Seferihisar'da 60 Milyon Liralık Dere Islah Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İZSU, Urla ve Seferihisar'da 60 Milyon Liralık Dere Islah Çalışmalarına Devam Ediyor

İZSU, Urla ve Seferihisar\'da 60 Milyon Liralık Dere Islah Çalışmalarına Devam Ediyor

İZSU Genel Müdürlüğü, Urla ve Seferihisar'daki taşkın riskini azaltmak amacıyla 60 milyon lira yatırımla dere ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların 2025 Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor.

23.11.2024 10:09  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İZSU Genel Müdürlüğü, 60 milyon liralık yatırımla Urla ve Seferihisar'da yoğun yağışlarda derelerdeki taşkınları önleyecek ıslah çalışmalarına devam ediyor. Seferihisar Efendioğlu, Urla Sivrice ve İncirliboğaz derelerindeki çalışmalar 2025 yılı Nisan ayında tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda yerleşim yerlerinde sıkıntı yaratan ve taşkın riski olan derelerde ıslah programını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında dereler, yaya ve araçlar için de güvenli hale getiriliyor. Seferihisar Efendioğlu, Urla Sivrice ve İncirliboğaz derelerinde yaz başından bu yana yüzde 55'lik ilerleme ile gerçekleşen çalışmalar, 2025 yılının Nisan ayında tamamlanacak. Ayrıca ilçede İZSU Genel Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki derelerin temizlik ve bakım çalışmaları da aralıksız sürüyor.

60 milyon liralık dere ıslah yatırımı

Dere ıslah çalışmalarının 60 milyon liralık yatırımla hayata geçtiğini ifade eden İZSU Genel Müdürlüğü 3. Bölge İşletmeler Dairesi Başkanlığı Yarımada Dereler Birim Sorumlusu Harun Seçkin, "Urla Çamlıçay Mahallesi'nde bulunan Sivrice deresinde 330 metrelik kanal imalatını tamamladık ve korkuluk montajlarını yaptık. Seferihisar Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde bulunan Efendioğlu Deresi'nde ise 362 metre betonarme U kanal ve 255 metre harçlı pere imalatı tamamlandı. Urla Bademler Mahallesi İncirliboğaz Deresi'nde ise 682 metrelik kısımda yatak tanzimi ve taş döşeme işine devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla yoğun yağışlarda taşkın riski bulunan dere yataklarında taşkınları önleyeceğiz. Urla'da Denizli Mahallesi'ndeki Denizli, Özbek Mahallesi'ndeki Burgaz derelerinin ıslahını da yapacağız. Çamlıçay Mahallesi Sivrice Deresi mansap güzergahının karayolu menfezi ile bağlantısını sağlayacak kısmın yapımını da planlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

İzsu Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Seferihisar, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Urla, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZSU, Urla ve Seferihisar'da 60 Milyon Liralık Dere Islah Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:30:40. #1.12#
SON DAKİKA: İZSU, Urla ve Seferihisar'da 60 Milyon Liralık Dere Islah Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.