İZTO: Depreme Hazırlık İçin Kararlıyız

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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, depreme hazırlık, afet yönetimi ve afet sonrası toparlanma planlarında üzerlerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) ekim ayı olağan meclis toplantısı, İZTO Meclis Salonu'nda yapıldı.

Özgener, buradaki konuşmasında, İzmir'deki depremin üzerinden 4 yıl geçtiğini, depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Sorumlukları çerçevesinde afetlerle ilgili çalışma yürüttüklerini, İzmir'in riski azaltma odaklı kentsel dönüşüme geç kaldığını ifade eden Özgener, "Ülke ölçeğinde kentsel dönüşümün istenilen hızda olmadığını ve bu konuyu sürekli gündemde tutup, süreci tıkayan sebepleri gidererek teşvik edici mekanizmalarla dönüşümü hızla tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum. İş dünyası olarak, depreme hazırlık, afet yönetimi ve afet sonrası toparlanma planlarında üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız." dedi.

Özgener, kasım ayında G3 Forum Girişimcilik Zirvesi'nde önemli aktörleri girişimcilerle buluşturacaklarını ve Dijital Deneyim Merkezi'ni kuracaklarını dile getirdi.