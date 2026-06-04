İztuzu\'nda 100 Caretta Yuvası Bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'ne gelen nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların, şu ana kadar 100 yuva yaptıkları belirlendi.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle kumsaldaki yuvaları koruma ve izleme çalışması yürütüldüğü belirtildi.

İztuzu'nda 100 yuvanın tespit edildiği bildirilen açıklamada, "2026 sezonunun 100'üncü yuvasına ulaştık. Sahadaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yuvaların korunması, izlenmesi ve veri toplama faaliyetleri için ekiplerimiz her gün sahada görev yapıyor. Ayrıca haziran ayı gönüllülerimizin aramıza katılmasıyla birlikte ekibimiz güçlenmeye devam ediyor. Bu önemli sezonda bize destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gönüllülerle birlikte deniz kaplumbağalarının geleceğini korumak için çalışmaya devam edildiği vurgulandı.