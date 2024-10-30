İztuzu'nda 3 Caretta Caretta Denize Bırakıldı - Son Dakika
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İztuzu'nda 3 Caretta Caretta Denize Bırakıldı

İztuzu\'nda 3 Caretta Caretta Denize Bırakıldı

DEKAMER'de tedavi edilen 3 caretta caretta ve 10 yavrusu, İztuzu Plajı'ndan denize salındı.

30.10.2024 16:19
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MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan ve uydu takip cihazı takılan 3 caretta caretta ve yavruları denize bırakıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle çalışmaların yürütüldüğü DEKAMER'de, 3 caretta carettanın tedavileri tamamlandı. Uydu takip cihazı takılan 'Cumhuriyet', 'Sonsuz' ve 'Özgürlük' isimleri verilen deniz kaplumbağaları ile 10 yavru, vatandaşlar ve turistlerin katılımıyla İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Bugüne kadar 600 yaralı kaplumbağa merkezimize getirildi. Bunlardan 360'ı tedavi edilerek doğal ortamına salındı. Merkezde halen 13 yaralı kaplumbağanın tedavisinin sürüyor. Denize bırakılan kaplumbağalar misina dolanması, olta yutma ve ağlara dolanma gibi sebeplerle tedavi edildi" dedi.

Kaynak: DHA

Kaplumbağa, Hayvanlar, Güncel, Ortaca, Muğla, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İztuzu'nda 3 Caretta Caretta Denize Bırakıldı - Son Dakika

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