İztuzu'nda 350 Caretta Caretta Yavrusu Denize Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İztuzu'nda 350 Caretta Caretta Yavrusu Denize Ulaştı

14.07.2025 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın İztuzu Sahili'nde 350 caretta caretta yavrusu denize ulaştı. DEKAMER koruma çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde yumurtadan çıkan 350 caretta caretta yavrusu denize ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde İztuzu'nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

DEKAMER görevlileri minik kaplumbağaların hayata tutunması için çalışma yapıyor. Denize ulaşamayan yavrular, bir gün merkezde bekletildikten sonra güneşin batmasıyla suya bırakılıyor.

Yuva kafeslerini ve yavru çıkışlarını izlemek üzere alan çalışması yapan DEKAMER ekipleri, sahildeki bir yuvadan yavru çıktığını tespit etti. Son yavrunun yuvadan ayrılarak denizle buluşmasını bekleyen ekipler, bugüne kadar 350 caretta caretta yavrusunun denize ulaştığını belirledi.

DEKAMER arazi sorumlusu Birol Çakıroğlu, AA muhabirine, sezonun ilk yavru çıkışına şahit olduklarını, çok güzel ve heyecanlı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kumsala ilk yuvanın 1 Mayıs'ta tespit edildiğini, şu anda 688 yuvaya ulaştıklarını anlatan Çakıroğlu, "Böyle gidersek yine diğer senelerde olduğu gibi 700'leri göreceğiz, hatta geçeceğiz gibi görünüyor. Bir hafta öncesinden başlamak kaydıyla yavru çıkışlarımız devam ediyor. 10-12 yuvadan net çıkışlar tespit ettik. Kuluçka süresi dolan yuvalardan da 6-7 tanesini açtık. Tespit ettiğimiz şu anda denize ulaşan yavru sayısı 350 civarında bir rakama ulaştı." dedi.

Çakıroğlu, kaplumbağaların cinsiyet kromozomu olmadan doğduğunu, kum ve havanın sıcaklığına göre cinsiyetlerinin oluştuğunu vurguladı.

Yavruların genelde gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yuvadan çıktığını, ay ışığı, denizdeki beyaz köpükler ve dalgaları takip ederek denize ulaştığını belirten Çakıroğlu, "Zaman zaman şaştığı da olabiliyor. Gündüz saatleri de çıkabiliyorlar. O konuda şezlongları kullanan vatandaşlarımızı da dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu gibi durumlarda DEKAMER ekibini bilgilendirmeleri durumunda uygun şartlarda yavru kaplumbağanın denize ulaşmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güncel, Ortaca, Sağlık, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İztuzu'nda 350 Caretta Caretta Yavrusu Denize Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu

14:51
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ’’Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’’ dediler
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ''Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim'' dediler
14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
14:01
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
01:09
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
00:38
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
00:10
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
00:04
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
23:49
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
23:00
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
22:59
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 16:36:36. #7.11#
SON DAKİKA: İztuzu'nda 350 Caretta Caretta Yavrusu Denize Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.