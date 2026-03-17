İZÜ'de Kardeşlik İftarı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında gençlere umut verildi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) öğrencileri, geleneksel kardeşlik iftarında bir araya geldi.

Üniversitenin Halkalı Merkez Kampüsü'ndeki rektörlük binası önünde düzenlenen iftar programında konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, gençlerin daha iyi bir gelecek inşa edeceğine yönelik inancını dile getirdi.

Katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Acar, ramazanın daha insanca ve adil yaşamak için dersler çıkarmaya vesile olan bir ay olduğunu belirterek, "Dünyanın dört bir tarafında ve Gazze'de masum insanların açlıktan ölüme terk edilmesi hepimizi düşünmeye sevk etmeli." dedi.

Acar, İZÜ'nün medeniyet değerlerine bağlılığı esas alan bir kurum olduğuna işaret ederek, "Size çok iş düşüyor. Farklılıklarımızı zenginlik olarak değerlendirmek hepimizin İslami ve insani vazifesi. Türkiye ve İslam alemi bugünkünden daha iyi yerlere gelecek ama bunun için yapılacak şeyler var. Geleceğe ve sizlere güveniyorum." diye konuştu.

Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. İsmail Küçük, Prof. Dr. Erhan İçener, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, İZÜ Genel Sekreteri Dr. Fatih Hasdemir, üniversitenin akademik ve idari personeli ile 2 bine yakın İZÜ öğrencisi katıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 22:19:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.