İZÜ'de Türkiye'de Dini Hayat Arşivi Sergisi Açıldı - Son Dakika
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İZÜ'de Türkiye'de Dini Hayat Arşivi Sergisi Açıldı

İZÜ\'de Türkiye\'de Dini Hayat Arşivi Sergisi Açıldı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kara'nın yarım asırdır biriktirdiği malzemelerden oluşturduğu 'Türkiye'de Dini Hayat Arşivi' projesi dijital ortamda hizmete girerken, projenin özeti niteliğindeki sergi de meraklılarıyla buluştu. Projenin tanıtım toplantısı yapıldı ve sergi açılışı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Kara, projenin uzun hikayesini anlattı ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

29.05.2024 18:39
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İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kara'nın yarım asırdır biriktirdiği malzemelerden oluşturduğu " Türkiye'de Dini Hayat Arşivi" projesi dijital ortamda hizmete girerken, projenin özeti niteliğindeki sergi de meraklılarıyla buluştu.

"Çağdaş Türk Düşüncesi" ve "Çağdaş İslam Düşüncesi" üzerine yoğunlaşan Prof. Dr. Kara'nın muhafaza ettiği dini, siyasi, kültürel ve toplumsal arşiv malzemelerinin yer aldığı projenin tanıtım toplantısı İZÜ Kütüphane Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Kara'ya emekleri için teşekkür etti.

Acar, "5 bin 720 adet dokümanın dijital ortama aktarılması tamamlandı, bunun daha işlevsel olarak kullanımıyla ilgili çalışmalar da devam ediyor." ifadesini kullandı.

Projenin tanıtım filminin de izlendiği toplantı sonrasında kütüphanede sergi açılışı gerçekleştirildi.

Sergi açılışının ardından AA muhabirine açıklama yapan Prof. Dr. Kara, yarım asırdır farklı tekniklerle doküman biriktirdiğini söyledi.

Kara, "Türkiye'de kütüphanelerde, arşivlerde aradığınızı bulamadığınız için bunları biriktirmeye başladım. Fotokopi, tarama gibi imkanlarla bir kısmının orjinallerini edinerek bunları temin etmeye başladım. Görsel malzemenin bir fikri felsefi meseleyi anlatmak için bir metin kadar kıymetli olduğunu çok erken fark ettim. Sadece kitap, dergi okumakla kalmadım, görsel malzemeyle de uğraştım." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarının uzun hikayeleri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kara, "Bunları şahsi imkanlarımla bugüne kadar ne tasnif edebildim ne de başkalarının hizmetine sunabildim. Kendim bile bazen bulmakta zorluk çekiyordum. Üniversitemiz böyle bir hizmeti kabul edince birlikte bu işe başladık. Şimdi bunların orijinallerini de üniversiteye hibe ettim. Taramaları da herkese açık." diye konuştu.

Prof. Dr. Kara, daha kolay olduğu için dijital çalışmalara gazete ve dergi kupürleriyle başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 10 bine yakın malzeme olduğu bilgisini veren Kara, "Şu ana kadar taranıp yüklenen 5 bin 800 civarında, gerisi her gün yükleniyor. Bunların da yarısının ancak anahtar kelimeleri ve özetleri girilebildi. Dolayısıyla daha işimiz var." dedi.

İki tür tarama yaptıklarına dikkati çeken Kara, malzemelerin baskıya uygun şekilde yüksek çözünürlükle de tarandığını ve dışarıdan isteyenlerin onları da görebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İZÜ'de Türkiye'de Dini Hayat Arşivi Sergisi Açıldı - Son Dakika

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