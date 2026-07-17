İzulaş'ta 772 Çalışanı Kapsayan Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZULAŞ AŞ'de görev yapan 772 çalışanı kapsayan iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, emeğin karşılığını vermek için çaba gösterdiklerini belirterek, "Çalışma şartlarının daha da iyileşmesi için önümüzdeki süreçte de birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Sözleşmeyle ilk altı ay için ücretlere yüzde 16,3 zam yapılırken, sonraki dönemlerde TÜFE artı yüzde 1 refah payı uygulanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZULAŞ AŞ bünyesinde görev yapan 772 çalışanı kapsayan iki yıllık Toplu İş Sözleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Belediye-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Nevzat Yıldırım tarafından imzalandı.

Toplu ulaşım hizmetinde görev yapan şoförler, atölye personeli ile BİSİM ve Teleferik işletmelerinde çalışan personeli kapsayan sözleşme; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve Belediye-İş Sendikası 1 No'lu Şubesi arasında yürütülen görüşmeler sonucunda uzlaşmayla hayata geçirildi.

"HER TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, imza töreninde yaptığı konuşmada toplu iş sözleşmelerini çalışanların haklarının geliştirilmesi açısından önemli gördüklerini belirterek, "Çok önem verdiğimiz şirketlerimizden biri olan İZULAŞ'ta çalışan bütün arkadaşlarımızı kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladık. Her toplu iş sözleşmesi bizim için bir mutluluk. Sendikamız talepleri doğrultusunda yoğun bir emek ortaya koydu. Biz de mevcut imkanlarımızı en verimli şekilde değerlendirerek çalışanlarımız için en iyi koşulları sağlamaya gayret ettik" dedi.

Toplu iş sözleşmelerinin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Tugay, "Sonraki süreçte de çalışma şartlarının iyileşmesi için el ele kol kola, beraberce çalışmaya devam edeceğiz. Çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Nevzat Başkanımız çok emek verdi. Çok teşekkür ediyorum. Burada çalışanlarımızın haklarını savunan herkes benim için de değerlidir. O anlamda olumlu bir noktaya gitmiş olmaktan mutluyum. Diğer toplu iş sözleşmelerimizi de aynı anlayışla sürdüreceğiz. Tekrar hayırlı olsun. Sağlıkla, huzurla, her birisi için iyi bir çalışma dönemi diliyorum. Emeğin karşılığını ödemek için çaba gösteriyoruz" dedi.

YILDIRIM: EMEKÇİLERİMİZE HAYIRLI OLSUN

Belediye-İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Nevzat Yıldırım ise sözleşmenin çalışanlara, sendikaya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hayırlı olmasını dileyerek, "Zorlu bir dönemde, çalışanlarımızı memnun edecek bir toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına katkı sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. Sözleşmenin tüm emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İZULAŞ ÇALIŞANLARININ KAZANIMLARI

Sözleşme kapsamında çalışanların ücretlerine ilk altı aylık dönem için yüzde 16,3 oranında zam yapıldı. Devam eden her altı aylık dönemde ise ücretler, TÜFE artışına ek olarak yüzde 1 refah payıyla artırılacak. Toplu ulaşım hizmetinin niteliği dikkate alınarak şoförlere 6 yevmiye tutarında hat primi verilmesi kararlaştırıldı. Atölye personeli, görevleri gereği riskli alanlarda çalışan diğer personel ile BİSİM ve Teleferik işletmelerindeki çalışan personel için de iş riski primi uygulaması sözleşmeye eklendi.