İzzeddin el-Kassam Tugayları: İsrail\'in saldırısı sonucu 1 mensubumuz öldürüldü

Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in saldırısı sonucu Lübnan'ın güneyinde 1 mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyindeki kayıpları ve İsrail'e yönelik gerçekleştirdikleri saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarından biri olan Miye Miye sakinlerinden Velid Ahmed Hasaneyni'nin Aksa Tufanı Operasyonu kapsamında hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliama misilleme olarak Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Batı Celile'deki askeri üssüne 20 füze fırlatıldığı kaydedildi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, zaman zaman İran destekli Hizbullah Hareketi'nin güçlü askeri nüfuzu olduğu Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgelerindeki askeri noktalara füzeler fırlatıyor.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.