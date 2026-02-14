Jaishankar: Dünya Daha Kutuplu Bir Yapıya İlerliyor - Son Dakika
Jaishankar: Dünya Daha Kutuplu Bir Yapıya İlerliyor

14.02.2026 17:16
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Münih'te dünya düzenini ve bağımsız karar alma merkezlerini anlattı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, değişen dünyanın daha kutuplu bir yapıya doğru ilerlediğini söyledi.

Almanya'da düzenlenen 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) kapsamında gerçekleştirilen "Karmaşa içindeki dünyada Hindistan ve Almanya" başlıklı panelde konuşan Jaishankar, daha kutuplu bir yapıya doğru ilerleyen dünyanın geleceğinde daha fazla "bağımsız veya özerk karar alma merkezlerinin" olacağını ve bu merkezlerden birinin Avrupa olacağını belirtti.

Jaishankar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun konferanstaki konuşmasında hem değişimi hem de bir dereceye kadar sürekliliği ve güveni yakaladığını dile getirdi.

Var olan dünya düzeni konusunda "Dağınık, kusurlu, iyileştirilmesi gereken çok şey var, ama yine de bir düzenimiz var." ifadesini kullanan Jaishankar, kademeli değişimin meydana geldiğinin bir süredir görüldüğünü ancak son 5 yıl içerisinde yaşanan şokların bu değişimi hızlandırdığını anlattı.

Jaishankar, şöyle devam etti:

"Bence Kovid-19 bir şoktu. Ukrayna'daki çatışma bir şoktu. Orta Doğu'da olanlar bir şoktu. ve hatta Avrupa'da bile, birkaç yıl önce Brexit bir şoktu. ve şimdi, en güçlü ülke olarak ABD'nin tutumundaki değişiklik, Çin'in yükselişi ve bunun uluslararası sistemler ve uygulamalar üzerindeki etkisi. Bence tüm bunlar, sanki birikiyor, birikiyor, birikiyor ve birdenbire bunun birikmiş etkisi hepimizi vuruyor."

-? ?Hindistan'ın çok taraflı diplomasi ve stratejik özerklik yaklaşımı

ABD ile imzalanan ticaret anlaşmasıyla, Hindistan'ın Rus petrolünü kullanmayı bırakmasının ülkenin stratejik özerkliğine etkisi olmadığını savunan Jaishankar, Hindistan'ın ulusal çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine işaret etti.

Jaishankar, enerji piyasasının son zamanlarda çok daha karmaşık bir hal aldığına değinerek, şirketlerin maliyet, erişilebilirlik ve riskleri dikkate alarak karar verdiğine dikkati çekti.

Hindistan'ın esnek ve çıkar temelli ortaklıkları tercih ettiğini ifade eden Jaishankar, Quad ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmalar içinde yer aldıklarını, bu tür işbirliklerinin Hint diplomasisinin temel unsurlarından biri olduğunu kaydetti.

Jaishankar, değişen küresel dengelere dikkati çekerek, ülkesinin ABD ve Avrupa ile düzenli temas halinde olduğunu, her konuda uzlaşma olmasa da ortak zemin bulunabildiğini söyledi.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesine büyük önem verdiklerinin altını çizen Jaishankar, sürecin ilerlediğini ancak Orta Doğu'daki çatışmaların süreci doğal olarak yavaşlattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

