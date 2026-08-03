JAL'ın Karı Yüzde 80 D düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

JAL'ın Karı Yüzde 80 D düştü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Havayolları'nın net karı, yakıt fiyatlarındaki artışla 5,3 milyar yene geriledi.

Japonya Havayolları'nın (JAL) net karı, 2026 mali yılının nisan-haziran döneminde yüzde 80,2 azaldı.

JAL'ın açıklamasında, hava yolu şirketinin 2026 mali yılı ilk çeyrek finansal sonuçları ile mali yılın geri kalanına yönelik beklentilerine yer verildi.

Verilere göre, üç aylık dönemde şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 80,2 düşüşle 5,3 milyar yen (34 milyon dolar) oldu.

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan yakıt fiyatlarının net kara olumsuz yansıdığı vurgulandı.

Söz konusu üç aylık dönemde satış gelirleri ise yüzde 11,2 artışla 523,7 milyar yene (5,9 milyar dolar) yükseldi.

Uluslararası uçuş gelirleri yüzde 14,4 artışla 211,6 milyar yene, yurt içi uçuş gelirleri ise yüzde 3,6 artışla 139 milyar yene çıktı.

Tüm mali yıl net kar hedefi

JAL Baş Finans Direktörü Saito Yuji, gazetecilere yaptığı açıklamada, maliyetlerin yükseldiğini ve yurt dışı turizminin "geçen yıla kıyasla daha kötü durumda olduğunu" bildirdi.

Japon şirketi, Mart 2027'de sona erecek mali yıl genelinde 110 milyar yen net kara ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Kaynak: AA

Havacılık, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel JAL'ın Karı Yüzde 80 D düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı Pakistan’da protesto sırasında karakol girişinde intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı
İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu
Bennu Gerede’nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı

16:38
Çok partili dönemde bir ilk Koca kentte CHP’li belediye başkanı kalmadı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı
15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
15:07
Fenerbahçe’den Marcus Rashford bombası Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı
14:59
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:46
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 16:42:26. #7.13#
SON DAKİKA: JAL'ın Karı Yüzde 80 D düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.