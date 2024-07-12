James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta iç içe geçmiş bir çift galaksiyi görüntüledi - Son Dakika
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James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta iç içe geçmiş bir çift galaksiyi görüntüledi

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan mavi yıldızlar ve gaz bulutlarıyla çevrili iki galaksiyi fotoğrafladı. Penguen NGC 2936 ve Yumurta NGC 2937 olarak adlandırılan bu galaksiler, uzun süredir birbirleriyle etkileşim halindedir ve gelecekte tek bir galaksi haline gelebilirler. James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenin sırlarını araştırmak için kullanılan en büyük gözlemevidir.

12.07.2024 20:59
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CAPE James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta parlayan iç içe geçmiş bir çift galaksiyi görüntüledi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortak çalışmasının ürünü olan James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta, mavi yıldızlar ve gaz bulutuyla çevrili iki galaksiyi fotoğrafladı.

NASA, teleskobun ilk tam renkli fotoğraflarını yayımlamasının ikinci yıl dönümünde "Penguen NGC 2936" ve "Yumurta NGC 2937" olarak adlandırılan iki galaksiyi iç içe geçmiş şekilde görüntülediğini belirtti.

NASA'ya göre, Penguen NGC 2936 ve Yumurta NGC 2937 olarak adlandırılan komşu galaksiler on milyonlarca yıldır birbirine karışmış durumda.

Bu iki galaksinin birleşerek tek bir galaksi haline geleceğine işaret eden NASA, aynı etkileşimin 4 milyar yıl içinde Samanyolu ve Andromeda galaksisi için de gerçekleşeceğini belirtti.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi için 25 Aralık 2021'de fırlatılan Webb, uzaydaki en büyük gözlemevi olarak Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzaklıkta evrenle ilgili bilinmeyenleri araştırıyor.

Teleskobun ilk tam renkli fotoğrafları 12 Temmuz 2022'de yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta iç içe geçmiş bir çift galaksiyi görüntüledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: James Webb Uzay Teleskobu, 326 milyon ışık yılı uzaklıkta iç içe geçmiş bir çift galaksiyi görüntüledi - Son Dakika
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