Jandarma 2025 İçin 9.690 Uzman Erbaş Alacak

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RESMİ Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılı için toplam 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı, 2025 yılı için toplam 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Alım, 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık branşlarını kapsıyor. Adaylar, başvurularını 07-21 Ekim 2024 tarihleri arasında internet üzerinden yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru Şartlarından bazıları şu şekilde; Türk vatandaşı ve erkek olmak, 2023-2024 yılı KPSS puanı en az 50 olmak, 20-27 yaş aralığında olmak (01 Ocak 1997 - 01 Ocak 2005 tarihleri arasında doğanlar), askerliğe elverişli değildir raporu olmamak, boy ölçümü 167 cm ile 210 cm arasında olmak. Başvuru, detaylı bilgiler ve şartlar, Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi web sitelerinde yayımlanacak olan '2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini' kılavuzundan öğrenilebilecek. Adayların, sağlık raporu, güvenlik soruşturması gibi ek şartları da yerine getirmeleri gerekmektedir.