Jandarma 2027'de trafik ihlallerine karşı 60 milyon denetim yapacak

Trafik güvenliğinin artırılması ve kazalara neden olan ihlallerin önlenmesi amacıyla 2027'de denetimlerin yoğunlaştırılması hedefleniyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarının sayısını ve şiddetini artıran ihlallerin önlenmesi ve sürücülerin yakalanma riskine ilişkin algılarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

Bu kapsamda jandarma sorumluluk bölgesinde 60 milyon, polis sorumluluk bölgesinde 55 milyon araç ve sürücü denetimi yapılacak. Denetimlerde 44 adet ortalama hız ihlali tespit sisteminin kullanılması da sağlanacak.

Sürücülerin trafik ihlallerinde yakalanma riskine ilişkin algısının güçlendirilmesi amacıyla, ihlal odaklı 300 özel denetim yapılacak.

Öte yandan, trafik kazalarının önlenmesine yönelik ortak veri tabanlarından yararlanılacak ve Trafik Güvenliği Analiz Sistemi için yeni modüller geliştirilecek.

"Mobil Trafik Eğitim" tırları aracılığıyla 75 bin öğrenciye trafik güvenliği konusunda farkındalık eğitimi verilecek.