Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı'nın 800 parçalık koleksiyonu sergilendi - Son Dakika
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Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı'nın 800 parçalık koleksiyonu sergilendi

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, 133 ülkenin kolluk kuvvetlerinin araçlarının maketlerinden oluşan 800 parçalık koleksiyonunu sergiledi. Erbakıcı, 2019 yılında Polonya'da görev yaptığı sırada bir polisin model araba koleksiyonundan etkilenerek bu konu üzerinde araştırmaya başladı. 5 senede 800 model araç biriktiren Erbakıcı, temin edemediği araçları ise evinde üretiyor. Koleksiyonunun henüz yüzde 30'una ulaşan Erbakıcı, yakın zamanda sergi açacak.

15.06.2024 14:31
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Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, 133 ülkenin kolluk kuvvetlerinin araçlarının maketlerinden oluşan 800 parçalık koleksiyonunu beğeniye sundu.

Erbakıcı, 2019 yılında Polonya'da içişleri müşaviri olarak görev yaptığı sırada, televizyonda gördüğü Polonyalı bir polisin model araba koleksiyonundan etkilenerek bu konu üzerinde araştırmaya girişti.

Aynı yıl 3 model araç edinerek koleksiyonuna başlayan Erbakıcı, 133 ülkenin kolluk kuvvetlerinin kullandığı arabaların 800 modelini 5 senede internet ve mezatlardan satın alarak biriktirdi.

Erbakıcı, temin edemediği coğrafyaların arabalarını ise evinde, giydirilmemiş maket araçlara 3 boyutlu ve lazer yazıcı yardımıyla ürettiği çakar, ayna ile polis ve jandarma logosu gibi parçaları ekleyerek kendisi tasarlıyor.

"Her geçen gün koleksiyonum büyüyor"

Koleksiyonunu jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde sergileyen Albay Ferdi Erbakıcı, AA muhabirine, koleksiyonunun 43'te 1 küçültülmüş araçlardan oluştuğunu söyledi.

"Kolluk kuvvetleri" temasını esas aldığını anlatan Erbakıcı, şöyle devam etti:

"Her geçen gün koleksiyonum büyüyor. Tabii bazı ülkelerin arabaları fazla yoğun. O ülkeler, özellikle bu konularda kültür oluşmuş ülkeler; İtalya, Fransa, ABD ve Rusya gibi. Bunlar zaten kendi arabalarının tasarımlarını yaparak satışa sunuyorlar ama Uganda ve Saint Kitts ve Nevis gibi ülkelerin arabalarını tasarlamak da bana düşüyor."

Erbakıcı, koleksiyonerliğin sonu olmayan bir hobi olduğunu dile getirdi.

Temin edemediği araçların da kayıtlarını tuttuğunu aktaran Erbakıcı, planladığı koleksiyonunun henüz yüzde 30'una bile ulaşamadığını kaydetti.

Koleksiyonerliğin zaman ve maliyet gerektirdiğini anlatan Erbakıcı, "Bir koleksiyonerin aylık gelirinin yüzde 5'ini hobisine ayırması lazım. 'Aksi halde koleksiyonunuzun büyümesi mümkün olmaz' diyorlar. Bugün bir arabanın maliyeti 1000 liranın üzerinde. Bu da ciddi bir maliyet." dedi.

Erbakıcı, yakın zamanda 1 ay sürecek sergi açacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı'nın 800 parçalık koleksiyonu sergilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı'nın 800 parçalık koleksiyonu sergilendi - Son Dakika
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