Jandarma, Anaokulu Öğrencilerine Mesleğini Tanıttı

Güncel

Kırşehir'de jandarma ekipleri anaokulu öğrencilerine çocuk oyunlarıyla jandarma mesleğini tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı birimlerden oluşturulan jandarma ekipleri 150 anaokulu öğrencisine tanıtım programı düzenledi.

Kent merkezindeki bir anaokulunda gerçekleştirilen program ile jandarma ekipleri öğrencilerle oyun oynadı, yüz boyama etkinliği yaptı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan köpekler ile 150 öğrenciye jandarmayı tanıtan videolar izletildi, çocuklara jandarma dergisi, balon ve bayrak hediye edildi.