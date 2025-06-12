Jandarma, Anaokulu Öğrencilerini Ağırladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, jandarma ekipleri 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında anaokulu öğrencilerini ağırladı.
Naciye Suna Oktay Anaokulu öğrencilerini ağırlayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmaları anlattı.
Zeybek gösterisinin de yer aldığı etkinlikte, pasta kesildi ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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