Jandarma, Ankara'da 226 okul çevresinde 44 trafik ve 127 asayiş timiyle denetim yaptı - Son Dakika
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Jandarma, Ankara'da 226 okul çevresinde 44 trafik ve 127 asayiş timiyle denetim yaptı

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Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 13-19 Eylül'de başkentteki 226 okul ve çevresinde 44 trafik ve 127 asayiş timiyle denetim yaptı. Denetimlerde 1342 araç ve 705 okul servisi kontrol edilirken, 3 bin 537 kişiye GBT sorgulaması yapıldı; 15 araca idari para cezası uygulandı.

Başkentte jandarma ekipleri, 226 okul çevresinde, 44 trafik ve 127 asayiş timiyle denetim yaptı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla okul çevrelerindeki asayiş ve trafik denetimleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda, başkentteki jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 226 okul ve çevresinde, 44 Trafik Jandarması Timi ve 127 Jandarma Asayiş Timi ile tedbir, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri yürütüldü.

Ayrıca, 13-19 Eylül tarihleri arasında, 226 okul ve çevresindeki jandarma ekiplerince 3 bin 537 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 76 iş yeri, 89 park ve bahçe, 7 metruk bina da kontrol edildi.

Denetimlerde, 1342 araç ve 705 okul servisi kontrol edilirken, 15 araca idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Jandarma, Ankara'da 226 okul çevresinde 44 trafik ve 127 asayiş timiyle denetim yaptı - Son Dakika
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