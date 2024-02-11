Batman'da şehit düşen Jandarma Asteğmen Orhan Sancar anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da şehit düşen Jandarma Asteğmen Orhan Sancar anıldı

Batman\'da şehit düşen Jandarma Asteğmen Orhan Sancar anıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 1995'te terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Asteğmen Orhan Sancar, vefatının 29. yılında Çaykara ilçesindeki mezarı başında anıldı. Anma törenine şehidin ailesi, yakınları, yerel yöneticiler ve güvenlik güçleri katıldı. Tören sırasında şehitler için Ku'ran-ı Kerim okunarak dua edildi.

11.02.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde 1995'te terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Asteğmen Orhan Sancar, vefatının 29. yılında kabri başında anıldı.

Çaykara ilçesinin Çambaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, İlçe Müftüsü Vahit Şenocak, emniyet ve jandarma mensupları katıldı.

Törende, şehitler için Ku'ran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Jandarma, Çaykara, Batman, Sason, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da şehit düşen Jandarma Asteğmen Orhan Sancar anıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:02:04. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da şehit düşen Jandarma Asteğmen Orhan Sancar anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement