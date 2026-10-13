Jandarma dronu Kozan\'da kaybolan 45 koyunu 8 kilometre uzakta buldu

Jandarma dronu Kozan'da kaybolan 45 koyunu 8 kilometre uzakta bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde otlatılırken kaybolan 45 koyun için jandarma ekipleri bölgede arama başlattı. Dron destekli yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından mahalleye 8 kilometre uzakta bulunan koyunlar sahibine teslim edildi.
Kozan ilçesinde otlatıldığı sırada kaybolan 45 koyun, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.
Dilekkaya Mahallesi'nde A.Ç'nin otlattığı 45 koyunun kaybolması üzerine Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Dron desteğiyle yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından koyunlar, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulundu.
Ekipler, koyunları sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
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