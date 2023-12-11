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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlattı - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlattı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, sosyal medya üzerinde kendisi hakkında ortaya atılan asılsız iddialar ve iftiralara karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu. Çetin, konunun araştırılması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya talepte bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlattı
11.12.2023 - 19:17,
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "hakkındaki asılsız iddialar ve iftiralara karşı gerekli hukuki süreci başlattığını" bildirdi.

Orgeneral Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "X isimli sosyal medya platformunda, 10 Aralık 2023 Pazar, şahsıma yönelik bir kısım iftiralar ortaya atılmıştır. Asılsız, mesnetsiz iddialar ve iftiralara karşı gerekli hukuki süreci başlattım. İlgili kişiyle hukuk önünde hesaplaşacağım. Ayrıca İçişleri Bakanım Sayın Ali Yerlikaya'ya, konunun araştırılması için talepte bulundum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlattı - Son Dakika
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