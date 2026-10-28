Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, 81 ile kesintisiz telsiz haberleşmesini denedi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanlığınca geliştirilen ve olağanüstü durumlarda 81 il ile aynı anda kesintisiz iletişim imkanı sağlayacak haberleşme sistemini test etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Ali Çardakcı, MEBS Başkanlığımızca geliştirilen ve olağanüstü durumlarda 81 il ile aynı anda kesintisiz iletişim imkanı sağlayacak telsiz haberleşme sisteminin test çalışmasını ast birlik komutanlıklarımızla gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında ayrıca personel, istihbarat, asayiş, lojistik, siber ve muhabere alanlarında yürütülen faaliyetlerin yanı sıra yasa dışı bahis, uyuşturucu, dolandırıcılık ve okullara yönelik saldırılarla mücadele kapsamında alınacak tedbirler değerlendirildi."

Paylaşımda, test anına ilişkin görüntü de yer aldı.