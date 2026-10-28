Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, 81 ile kesintisiz telsiz haberleşmesini denedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, 81 ile kesintisiz telsiz haberleşmesini denedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, MEBS'in 81 ile kesintisiz iletişim sağlayacak telsiz sistemini test etti. Çalışmada yasa dışı bahis, uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele ile okullara yönelik saldırılara karşı tedbirler de değerlendirildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanlığınca geliştirilen ve olağanüstü durumlarda 81 il ile aynı anda kesintisiz iletişim imkanı sağlayacak haberleşme sistemini test etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Ali Çardakcı, MEBS Başkanlığımızca geliştirilen ve olağanüstü durumlarda 81 il ile aynı anda kesintisiz iletişim imkanı sağlayacak telsiz haberleşme sisteminin test çalışmasını ast birlik komutanlıklarımızla gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında ayrıca personel, istihbarat, asayiş, lojistik, siber ve muhabere alanlarında yürütülen faaliyetlerin yanı sıra yasa dışı bahis, uyuşturucu, dolandırıcılık ve okullara yönelik saldırılarla mücadele kapsamında alınacak tedbirler değerlendirildi."

Paylaşımda, test anına ilişkin görüntü de yer aldı.

Kaynak: AA
OrgeneralTeknolojiJandarmaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Yok böyle şans Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu Yok böyle şans! Basit bir dedektörle 2,5 kilogram saf altın buldu
Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı Fon soruşturmasında Fatih Erdoğan ve diğer isimlerin mal varlığı tedbiri kaldırıldı
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Trabzon’da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu Trabzon'da 184 koyun uçurumdan yuvarlanarak telef oldu
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
20:51
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
Mustafa Sarıgül soruşturmasında 10 gözaltı kararı daha
20:18
Görüntüler İzmir’den Mezarlık yakınında zıpladılar
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 23:02:38. #7.13#
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanı Çardakcı, 81 ile kesintisiz telsiz haberleşmesini denedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android