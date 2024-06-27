Jandarma Genel Komutanı Çorum'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Jandarma Genel Komutanı Çorum'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorum'da Vali, Belediye Başkanı ve Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretler sırasında çeşitli hediyeler takdim edildi.

27.06.2024 19:09
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Çorum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Çorum Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Çetin, Çorum Valisi Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti. Ardından Muharip Gaziler Derneğine giden Çetin, burada gazilerle sohbet etti.

Daha sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a ziyarette bulunan Çetin, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aşgın, ziyaretin anısına Orgeneral Çetin'e bakır el sanatları eseri, Orgeneral Çetin de Aşgın'a Jandarma Genel Komutanlığı logolu plaket hediye etti.

Ziyaretlere Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Genel Komutanı Çorum'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

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