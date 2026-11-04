Jandarma Kağıthane'de 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 10 kilogram skunk ele geçirildi

Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, dün Kağıthane'deki bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 10 kilogram skunk ile 3 cep telefonu ele geçirildi.