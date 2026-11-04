Jandarma Kağıthane'de 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 10 kilogram skunk ele geçirildi

Jandarma Kağıthane'de 2 şüpheliyi gözaltına aldı, 10 kilogram skunk ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, jandarma ekipleri uyuşturucu imal etmeye hazırlandıkları belirlenen 2 şüpheliyi Kağıthane'deki bir iş yerine dün düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Aramalarda 10 kilogram skunk ve 3 cep telefonu ele geçirildi.
Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, dün Kağıthane'deki bir iş yerine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda, 10 kilogram skunk ile 3 cep telefonu ele geçirildi.
Kaynak: AA
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