Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız\'ın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde göreve çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesine getirildi. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Yıldız'ın yakınları ve vatandaşların katıldığı törende Yıldız, Altısöğüt Mahallesi'nde toprağa verildi.

11.02.2024 18:33
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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, göreve çıkarken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Merkez Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız'ın (53) cenazesi, memleketi Kayseri'nin Sarız ilçesine getirildi. Yıldız için Altısöğüt Mahallesi'nde düzenlenens törene CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, Yıldız'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Yıldız, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

?Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

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