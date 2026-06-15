Tekirdağ'da Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Orta Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.
Şehitler için dua edilen programın ardından jandarma tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Programa Vali Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, jandarma personeli, polis ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Jandarma 187. yılını mevlit ve dualarla kutladı - Son Dakika
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