Jandarma'nın 187. Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Jandarma'nın 187. Yıl Kutlaması

Jandarma\'nın 187. Yıl Kutlaması
11.06.2026 18:32
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Alanya'da JAK Timi, Kızılkule'den halatla sarkarak Türk bayrağı ve pankart açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), tarihi Kızılkule'den halatla sarkarak Türk bayrağı ve pankart açtı.

Jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü, Alanya ilçesindeki tarihi Kızılkule'de düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinlik kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK timi, 33 metre yükseklikteki tarihi kulenin dış cephesinden halatlarla sarktı. JAK üyeleri, Kızılkule üzerinde Türk bayrağı ile "Jandarma 187 yaşında" yazılı pankartı açtı.

Renkli meşaleler yakan JAK timinin halatla aşağıya inmesiyle tamamlanan gösteriyi, çevredeki vatandaşlar ve turistler ilgiyle izledi.

İzleyiciler, gösteri anlarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma'nın 187. Yıl Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özlem Kale Özlem Kale:
    harika bir kutlama olmuş jandarma teşkilatımız gerçekten değerli ve bu tür gösterilerde hep en iyisini yapıyo 0 0 Yanıtla
  • Feyza Kılıç Feyza Kılıç:
    bu gösterinin arkasında ne var acaba yani niye tam bu zamanda böyle bir etkinlik düzenlediler merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Saliha Sanem San Saliha Sanem San:
    güzel bir gösteri yapmışlar evet ama başka ülkelerde böyle şeyler o kadar abartılı yapılmıyo genelde yani kutlamak güzel tabi ama biraz sade kalsın yeterdi 0 0 Yanıtla
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