Jandarma 187. yılında Şanlıurfa’da mevlit ve dua ile anıldı

Şanlıurfa'da Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesi gerçekleştirilen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve hatim duası okundu, şehitler için dua edildi.

Mevlide, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, AK Parti İl Başkanı İlhami Günbegi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından jandarma ekiplerince kurulan stantlarda vatandaşlara yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.