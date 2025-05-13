Jandarma Öğrencileri Misafir Etti

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, "Bir Gönülden Bir Gönüle Mektubumuz Var" projesi kapsamında öğrencileri misafir etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara İl Jandarma Komutanlığımız, 'Bir Gönülden Bir Gönüle Mektubumuz Var' projesi kapsamında Hacı Sabancı Ortaokulu öğrencilerini misafir etti. Öğrenci kardeşlerimiz, çeşitli birimlerde görev yapan jandarma personelimizle bir araya gelerek yazdıkları mektupları teslim etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, konuya ilişkin görüntülere de yer verildi.