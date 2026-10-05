Jandarma Sapanca'da 2 ton 809 kilo ürün ele geçirdi, 132 bin 108 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Jandarma Sapanca'da 2 ton 809 kilo ürün ele geçirdi, 132 bin 108 TL ceza kesildi

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Jandarma Sapanca\'da 2 ton 809 kilo ürün ele geçirdi, 132 bin 108 TL ceza kesildi
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Sapanca'da jandarma, yol kontrolünde durdurduğu kamyonette 2 ton 809 kilo menşei belirsiz et ve sakatat buldu. Ele geçirilen ürünler imha için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilirken işletme sahibine 132 bin 108 TL idari para cezası kesildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu kamyonette 2 ton 809 kilo menşei belirsiz et ve sakatat ele geçirildi. Ürünler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, işletme sahibine 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

Sakarya Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Oto Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri, Anadolu Otoyolu Sapanca gişeleri girişinde yol kontrolü gerçekleştirdi. Kontrolde durdurulan kamyonetin kasasında 130 kilo dana ciğer, 63 kilo dana yürek, 65 kilo dana böbrek, 287 kilo dana başka eti, 497 kilo dana sakatat, 46 kilo pöç, 1 ton 480 kilo sakatat ürünü ve 241 kilo dana fileto et olmak üzere toplam 2 ton 809 kilo menşei belirsiz ürün bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen ürünler, imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5996 sayılı kanunun ilgili maddeleri kapsamında 132 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA
JandarmaSakaryaSapancaSağlıkGüncelTarımÇevreSuçSon Dakika

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