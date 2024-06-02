Jandarma Teşkilatı'nın 185. yılı Burdur'da yamaç paraşütü uçuşuyla kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatı'nın 185. yılı Burdur'da yamaç paraşütü uçuşuyla kutlandı

Jandarma Teşkilatı\'nın 185. yılı Burdur\'da yamaç paraşütü uçuşuyla kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla Burdur'da yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz, Jandarma Teşkilatı'nın kırsal alanda suçla ve suçluyla mücadelede önemli hizmetler verdiğini vurguladı. İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ise atlayışın zevkli olduğunu belirterek herkesin denemesini tavsiye etti.

02.06.2024 17:36
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Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla Burdur'da yamaç paraşütü uçuşu yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Türk Hava Sporları Federasyonu Burdur Temsilciliği ve Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü tarafından Avşar Tepesi'nden Burdur Halk Plajı'na yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz, Jandarma Teşkilatı'nın 185 yıldır özellikle kırsal alanda suçla ve suçluyla mücadelede çok önemli hizmetler verdiğini söyledi.

Jandarma Teşkilatı'nın ülkenin en ücra noktasında vatandaşların huzurunu sağlamaya yönelik büyük gayretle çalıştığını vurgulayan Vali Öksüz, "Biz Jandarma Teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Teşkilatımız 185 yıldır terörden genel asayişin korunmasına, trafiğe kadar çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Görevi başında şehit olan jandarma teşkilat mensuplarımızı huzurlarınızda rahmet ve minnetle anıyorum. Teşkilatımızdan gazi olan mensuplarımızda sağlıklı, huzurlu günler diliyorum."diye konuştu.

Paraşütle atlayış yapan İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ilk defa böyle bir atlayış yaptığını belirterek: "Zevkli olduğunu duyuyordum ancak ilk defa burada deneyimledim. Korkulacak hiçbir şey yok. Herkesin denemesini tavsiye ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatı'nın 185. yılı Burdur'da yamaç paraşütü uçuşuyla kutlandı - Son Dakika

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