Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Adana, Mersin ve Hatay'da kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Adana, Mersin ve Hatay'da kutlandı

Adana, Mersin ve Hatay'da, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

14.06.2024 15:22
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Adana, Mersin ve Hatay'da, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sel, Jandarma Teşkilatının ülkenin her yerinde fedakarca görev yaptığını belirterek, "Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle, kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olmuştur." dedi.

Törende, ortaokul ve liseler arası şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Komutanlığın tarihçesi ve kutlama mesajlarının okunması sonrasında, jandarmanın faaliyetlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösterildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, törende, vatandaşın huzuru ve güvenliğinin önemli olduğunu söyledi.

Yurdun zorlu coğrafyasında, köylerinde, kırsal mahallerinde, yaylalarında, dağında, taşında jandarma personelinin ayak izinin, emeğinin ve alın terinin olduğunu belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Jandarmamızın ortaya koyduğu başarılı hizmetler ve kahramanca görevler her türlü takdirin üzerindedir. Yaptıkları çalışmalara şahit olduk, olmaya da devam ediyoruz. Jandarmamız kendi görev ve sorumluluk bölgelerinde vazifelerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en etkin şekilde yapmaya devam edecektir. İlimizin huzurunu bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceklerdir."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy da yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içinde olduklarını dile getirdi.

Jandarma Genel Komutanlığının başarılarla dolu 185 yıllık köklü tarihe sahip olduğunu belirten Atasoy, "Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında, gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Daha sonra, başarılı jandarma personeline ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, Jandarma Komanda Birliği personelinin zeybek gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Hatay

Hatay'da, Antakya Cumhuriyet Alanı'ndaki tören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Törene katılanlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Antakya Şehitliği'nde devam eden törende, dua edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Ersever, burada şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Adana, Mersin ve Hatay'da kutlandı - Son Dakika

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