Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika
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Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

İstanbul'da, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim ve Edirnekapı Şehitliği'nde program düzenlendi.

14.06.2024 11:56
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İstanbul'da, Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim ve Edirnekapı Şehitliği'nde program düzenlendi.

Taksim Meydanı'ndaki törende, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Topcu ve beraberindeki askeri heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne geçti.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, Tümgeneral Topcu ile beraberindeki jandarma personeli, başında dua ettikleri kabirlere karanfil bıraktı.

Topcu ve beraberindekiler, kabir ziyaretine gelen şehit yakınlarıyla da bir araya geldi.

Kaynak: AA

İstanbul, Jandarma, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı - Son Dakika

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