Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak'ın Cenazesi - Son Dakika
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Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak'ın Cenazesi

Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak\'ın Cenazesi
07.07.2026 14:37
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Aydın'da kaza sonucu ölen Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak, toprağa verildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, amcasının kullandığı otomobille çarpıştığı kazada ölen Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak'ın (32) cenazesi toprağa verildi.

Çolak için Yeni Mahalle Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Çolak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bozdoğan Kaymakamlığına vekalet eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çolak'ın İzmir Bornova İlçe Jandarma Komutanlığındaki mesai arkadaşları da katıldı.

Çolak'ın cenazesi, Altıntaş Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Kakkalan Mahallesi'nde dün Yalçın Çolak idaresindeki 09 E 7080 plakalı motosiklet, Çolak'ın amcası Y.Ç'nin (55) kullandığı 09 AFN 789 plakalı otomobille çarpışmış, Çolak hayatını kaybetmişti.

Çolak'ın İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Bozdoğan'a geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Altıntaş, Bozdoğan, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak'ın Cenazesi - Son Dakika

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