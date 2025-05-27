Jandarma Yüzme Takımı\'na İtalya\'da Gümüş Madalya

Jandarma Genel Komutanlığının yüzme takımı sporcuları, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Oceanman Cattolica Şampiyonası'nda çeşitli derecelerde 2 gümüş madalya kazandı.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Gücü Yüzme Takımı sporcuları, İtalya'da 24-25 Mayıs'ta gerçekleştirilen Uluslararası Oceanman Cattolica Şampiyonası'na katıldı.
52 ülkeden 499 sporcunun yer aldığı şampiyonada, 10 kilometre açık deniz branşı 30-39 yaş kategorisinde 2'nci, genel klasmanda 4'üncü olan Jandarma Üsteğmen Emre Öztürk gümüş madalya kazandı.
10 kilometre açık deniz branşı 20-29 yaş kategorisinde 2'ncilik kazanan Jandarma Teğmen Seher İpek Tunçkol da gümüş madalyanın sahibi oldu.
Jandarma Yarbay Erdinç Özdemir ise 10 kilometre açık deniz branşı 40-49 yaş grubunda yarışarak müsabakayı 9'uncu tamamladı.
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