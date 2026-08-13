Jandarmadan Boğulma Uyarısı

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, havaların ısınmasıyla artan boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyararak, yüzme bilinmeyen ırmak ve baraj gibi alanlara girilmemesi ve çocukların su kenarlarında gözetimsiz bırakılmaması çağrısında bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli vatandaşlarımız, havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarında da artış gözlemlenmektedir. Bu tür olayların önüne geçmek için; Yüzme bilmiyorsanız ırmak, baraj vb. yerlerde suya girmeyin. Yüzmeye elverişli olmayan alanlardan uzak durun. Çocuklarınızı su kenarlarında gözetimsiz bırakmayın. Yüzme biliyorsanız güvenli ve kontrollü alanları tercih edin. Tedbirinizi alın, hayatınızı riske atmayın."