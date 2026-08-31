Jandarmadan Kadın Destek Uygulaması Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Jandarmadan Kadın Destek Uygulaması Bilgilendirmesi

Jandarmadan Kadın Destek Uygulaması Bilgilendirmesi
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Sivas Jandarması, Zara'da KADES uygulaması hakkında bilgi ve broşür dağıttı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zara ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İlçeye bağı Korkut köyüne giden ekipler, kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi ve KADES uygulamasını anlattı.

Vatandaşlara broşür dağıtan jandarma ekipleri, uygulamanın kullanımı hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, KADES, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarmadan Kadın Destek Uygulaması Bilgilendirmesi - Son Dakika

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