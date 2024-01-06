Jandarmadan minik öğrencilere trafik eğitim sınıfı

AKSARAY - Aksaray'da minik öğrencilere trafik ve trafik kuralı bilincini aşılamak için harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, bir okulda trafik eğitim sınıfı oluşturarak eğitimlere başladı.

Çocuklarda trafik bilincinin arttırılması, trafik ve trafik kuralları eğitiminin uygulamalı olarak verilmesi için hazırlanan trafik eğitim sınıfı Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Ozancık Köyü İlkokulunda açıldı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan ve Aksaray Valiliği tarafından onaylanan proje ile Ozancık Köyü İlkokulunda bir sınıf, uygulamalı trafik eğitim dersliği olarak düzenlendi. Sınıf içerisine tüm araç ve gereçler Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca temin edilerek tam bir trafik eğitim sınıfı oluşturuldu. Trafik eğitim sınıfının açılışı Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer ve Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe tarafından yapılırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şubesi ekipleri eğitimlerine başladı. Hem ders hem de uygulamalı olarak minik öğrencilere eğitim veren trafik jandarmaları şimdiden trafik bilincini aşılıyor.

Kuralların önemli olduğunu trafik kurallarının ise çok daha önem arz ettiğini vurgulayan Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, "Can söz konusu olduğu için trafik kurallarını öğrenmek ve öğretmek çok önemli. Bu konuda jandarmamızı, okul müdürü ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Trafik kurallarını küçük yaşlarda öğrenmenin ehemmiyeti vardır. Bu yaşta trafikte hassasiyeti kavrarsak büyüyünce veya ilerde araç sahibi olunca sorumluluk sahibi bir birey olarak trafikte nasıl hareket edilmesi gerekiyorsa onu yaparız" dedi.