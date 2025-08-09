Jandarmadan Tarım İşçilerine Sosyal Destek

Kırşehir'de jandarma ekipleri, kentteki geçici tarım işçilerinin çocuklarına yönelik sosyal destek çalışması yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başka illerden kente tarım işçisi olarak çalışmaya gelen ailelerin çocuklarına yönelik sosyal destek çalışması başlattı.

Kızılırmak havzası çevresinde yoğun olarak bulunan işçiler ile çocuklarını ziyaret eden ekipler, çocuklarının eğitim, oyun ve eğlence ihtiyacı olduğunu tespit etti.

Aydoğmuş, Karaarkaç ve Kıran köylerindeki işçi aileleriyle görüşen ekipler, çocuklara Türk bayrağı, balon ve çeşitli hediyeler verdi.

Çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken, ekipler kendileriyle oyunlar da oynadı.

Ekipler, ailelere güvenlik hizmetleri hakkında bilgilendirmede de bulundu.