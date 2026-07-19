Jandarmadan Yangın Uyarısı - Son Dakika
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Jandarmadan Yangın Uyarısı

19.07.2026 14:05
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Beypazarı Jandarması, buğday ve anız yangınlarına karşı vatandaşları uyardı, anız yakılmaması gerektiğini belirtti.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, mahallelerde vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek buğday ve anız yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

Jandarma ekipleri, hasadın ardından anız yakılmaması gerektiğini belirterek, anız yakanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını bildirdi. Ayrıca, anız yangınlarının komşu tarlalara sıçrayarak büyük zararlara yol açabileceği vurgulanırken, anız yakanların güvenlik güçlerine ihbar edilmesi istendi.

Ekipler, orman yangınları nedeniyle ekim ayına kadar ormanlara giriş yasağının sürdüğünü de hatırlattı.

Öte yandan jandarma, saman hırsızlıklarına karşı üreticileri uyararak, hasat sonrası sap, saman ve saman balyalarının bekletilmeden daha güvenli alanlara taşınmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Beypazarı, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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