Jandarmanın 2. Savaşçı Yarışması İzmir Foça'da 630 personelle başladı - Son Dakika
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Jandarmanın 2. Savaşçı Yarışması İzmir Foça'da 630 personelle başladı

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Jandarmanın 2. Savaşçı Yarışması İzmir Foça\'da 630 personelle başladı
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Jandarma Genel Komutanlığına bağlı unsurların katıldığı 2. Savaşçı Yarışması, İzmir'in Foça ilçesinde başladı. 31 Ekim-8 Kasım 2026'da Foça ve Yenifoça'da sürecek yarışmaya 105 unsur ve 630 personel katılıyor; ödüller 7 Kasım'da verilecek.

TÜRKİYE'nin çeşitli bölgelerinden gelen jandarma unsurlarının yer aldığı 2. Savaşçı Yarışması, İzmir'in Foça ilçesinde başladı. 8 Kasım'a kadar sürecek yarışmanın açılışı bugün törenle yapıldı.

Foça ve Yenifoça'da belirlenen alanlarda 31 Ekim- 08 Kasım 2026 tarihleri arasında icra edilmek üzere planlanan 2. Savaşçı Yarışması'na Jandarma Genel Komutanlığı bağlılarından 105 unsur 630 personel katılıyor. 4 ayrı grupta yapılacak yarışmalarda, unsurlar gündüz ve gece ortamlarında zorlu parkurlarda başarılı olmaya çalışacak. Başarılı birlik ve yarışmacılara ödülleri, tüm katılımcılara ise katılım belgeleri 7 Kasım 2026 günü yapılacak törenle verilecek.

Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda yapılan açılış törenine, Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, yarışmacı unsurlar, yarışmada görevli hakem ve gözlemciler ile yetkililer katıldı. Törende, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı tanıtım görseli, daha önceki çeşitli yarışmalar ve 1. Savaşçı Yarışması'ndan görüntülerin yer aldığı sunum izlendi.

'YARIŞMA OLMAKTAN ÇOK, EĞİTİM TATBİK ALANI OLARAK GÖRMEKTEYİZ'

Törende konuşan Tümgeneral Uğur Ertekin, Savaşçı Yarışması ve diğer organizasyonları, bir yarışmadan çok eğitim tatbik alanı olarak gördüklerini söyledi. Tümgeneral Ertekin, "Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı, 187 yıllık köklü bir geçmişe sahip Jandarma teşkilatımızın, en güzide eğitim birliklerinden biri olup, teşkilatımızın, teröristle mücadeledeki destansı başarılardaki katkısı tartışılmazdır. Bizler burada komandolarımızı yetiştirirken sadece fiziksel güç değil, muharebe sahasında ihtiyaç duyulacak, sabrı, disiplini, yüksek odaklanmayı, en zor şartlar altında dahi, korunması gereken o çelik gibi soğukkanlılığı aşılıyoruz" dedi.

"Harp tarihine baktığımızda, komandoların kritik hedefleri imha ederek savaşın gidişatını değiştiren kuvvet çarpanı olduğunu görüyoruz" diyen Tümgeneral Ertekin, şöyle devam etti:

"Günümüzde de sizler, çatışma bölgelerinde ve teröristle mücadelenin her safhasında en ön safta yer alarak hedefleri etkisiz hale getirip, muharebenin nihai sonucunu belirliyorsunuz. 'İşleyen demir ışıldar' parolasıyla çıktığımız bu yolda savaşçı yarışması ve diğer organizasyonları bir yarışma olmaktan çok, bizlerin eğitim tatbik alanı olarak görmekteyiz. Bu yarışmanın düzenlenmesinde en büyük gayemiz, milli birlik ve bütünlüğümüze karşı olası her türlü tehditle başa çıkmaya muktedir olduğumuzu, şartlar ve konjonktür ne olursa olsun, Jandarmanın daima görevinin başında, yurt ve ulus sevgisiyle, disiplin ve özveriyle çalıştığını tüm dünyaya göstermektir. Bu etkinliğin aramızdaki dayanışma ruhunu ve dostluk bağlarını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımızı gözlerinden öpüyor, Allah'a emanet ediyor, başarılar diliyorum."

Toplu fotoğraf çekimi ile açılış töreni sona erdi.

Kaynak: DHA
YenifoçaJandarmaEğitimGüncelİzmirFoçaSon Dakika

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