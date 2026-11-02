Jandarmanın Ankara'daki operasyonlarında aranan 124 hükümlü cezaevine gönderildi

Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 124 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 6 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 18 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 50 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 49 kişi yakalandı.

Yakalanan 124 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.