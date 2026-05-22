Janez Jansa Yeni Slovenya Başbakanı Oldu

22.05.2026 19:45
Slovenya'da yapılan oylamada Janez Jansa, 51 oyla yeni başbakan seçildi. Jansa’ya karşı protestolar düzenlendi.

Slovenya Ulusal Meclisinde yapılan oylama sonucunda Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Genel Başkanı Janez Jansa, yeni başbakan oldu.

Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın hükümeti kurmak için kimseyi görevlendirmemesi ve seçimi ilk sırada tamamlayan Özgürlük Hareketi lideri Robert Golob'un koalisyon görüşmelerinden sonuç alamaması üzerine ülke Meclisinde seçimi ikinci sırada tamamlayan SDS lideri Jansa için oylama yapıldı.

Jansa, Meclisteki 87 milletvekilinin 51'inden "evet", 36'sından "hayır" oyu alarak, oy çokluğuyla yeni başbakan seçildi.

"Seçim sürecinde İsrail ile işbirliği yaptığı" iddialarıyla gündeme gelen Jansa, Mecliste yaptığı konuşmada, Slovenya için çalışacağını, 15 gün içinde yeni kabineyi açıklayacağını belirtti.

Jansa karşıtı gösteriler düzenlendi

"Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilen Jansa'ya karşı çıkan bir grup, Meclis binası önünde toplandı.

Meclis binası önüne siyah bir küp yerleştiren göstericiler, üzerine "Hain hükümet. Bu proje, İsrail tarafından desteklenmektedir." yazısı astı.

Göstericiler, Jansa liderliğindeki hükümeti kabul etmediklerini belirtti.

Slovenya'daki "casus" iddiaları

Genel seçim öncesinde "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki süreci doğrudan etkilediğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, söz konusu şirketten yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki SDS Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcisi gibi tanıttığını belirten dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savunmuştu.

Eski Başbakan Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti. Jansa ise "Kara Küp" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek iddiaları yalanlamıştı.

Golob liderliğindeki hükümet ayrıca 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatını, ithalatını ve transit geçişini yasaklamıştı. Muhalefet lideri Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

