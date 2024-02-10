Tokyo\'da teamLab Borderless: Mori Binası Dijital Sanat Müzesi açıldı

ÇEKİM TARİHİ: 1-9 Şubat 2024
1. Müzeden çeşitli görüntüler
3. Müzeden çeşitli görüntüler
Japon dijital sanat kolektifi teamLab'in çalışmalarının sergilendiği bir müze, Cuma günü Tokyo'nun yeni simge yapısı Azabudai Hills kompleksinde açıldı.
Japonya'da yeni açılan Azabudai Hills'de yer alan TeamLab Borderless: Mori Binası Dijital Sanat Müzesi'nde "sınırları olmayan sanat eserleri dünyasını" yansıtan, projektörler ve çeşitli ışıkların bolca kullanıldığı yaklaşık 50 yapıta ev sahipliği yapıyor.
Kısa süre önce yeni yapıtların sergilendiği tanıtım etkinliğinde Xinhua'ya konuşan teamLab İletişim Direktörü Takashi Kudo, teamLab'in bu yeni evini daha sınırsız ve etkileşimli hale getirmeye çalıştığını, ziyaretçilerin varlıklarıyla sanat yapıtlarını etkileyerek serginin bir parçası haline geleceğini söyledi.
"Bu teamLab Borderless, tek kelimeyle haritanın olmadığı bir müze gibi. Tüm mekanda serbestçe dolaşabiliyorsunuz. Birçok sanat yapıtı bulunuyor. Bu yapıtlar birbirleriyle iletişime geçiyor, hareket edebiliyor ve bazen birbirleriyle birleşiyor. Hareket etmezseniz çiçek ortaya çıkıyor. Hareket ederseniz çiçek kaybolacak. Ziyaretçilerle sanat yapıtları arasında sınır yok. Borderless'taki ana konsept bu. Burada bunu biraz daha sınırsız yapmaya çalışıyoruz."
Daha önce kentin Odaiba bölgesinde bulunan ilk teamLab Borderless müzesi, en yeni teknolojilerin kullanıldığı sürükleyici enstalasyonlarıyla tanınıyordu. 2018 yılında açılan müze, 2019 yılında yaklaşık 2,2 milyon ziyaretçi çekerek tek bir sanat grubuna ayrılmış dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girmişti.
Müze, Tokyo'nun merkezindeki yeni yerine taşınmak için Ağustos 2022'de kapanmıştı.
Sanat grubu, Japonya, New York, Londra ve Beijing de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında geçici ve kalıcı sergiler açmıştı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tokyo'dan bildiriyor. (XHTV)
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Son Dakika › Güncel › Tokyo'da teamLab Borderless: Mori Binası Dijital Sanat Müzesi açıldı - Son Dakika
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