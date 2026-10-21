Japon göstericiler Tokyo'da Savunma Bakanlığına tatbikat protestosu metni iletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Japon göstericiler Tokyo'da Savunma Bakanlığına tatbikat protestosu metni iletti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Japon göstericiler Tokyo\'da Savunma Bakanlığına tatbikat protestosu metni iletti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon vatandaşları salı akşamı Tokyo'daki Savunma Bakanlığı önünde Japonya-ABD tatbikatlarını protesto etti. Göstericiler askeri genişlemeyi durdurma çağrısıyla Bakanlığa yazılı protesto metni iletti, bazıları ABD askerlerine yönelik kontrollerin yeterli olmadığını savundu.

TOKYO, 21 Ekim (Xinhua) -- Japon vatandaşları, devam eden Japonya-ABD ortak askeri tatbikatlarını protesto etmek amacıyla salı günü akşam saatlerinde başkent Tokyo'daki Savunma Bakanlığı binası önünde toplandı. Gösteride hükümete askeri genişlemeyi durdurma ve bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önleme çağrısı yapıldı.

Salı günü akşam saatlerinde düzenlenen gösteride protestocular, "Japonya-ABD askeri tatbikatlarını durdurun" ve "Savaşa karşı çıkın, askeri yığınağı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, Savunma Bakanlığı yetkililerine yazılı bir protesto metni de iletti.

Japonya ve ABD'nin, bölgesel güvenlik tehditlerini bahane ederek, Japonya'nın güneybatısındaki adalarda askeri varlıklarını artırdığını belirten bazı protestocular, bu tür adımların bölgedeki askeri cepheleşme riskini artırmaktan başka bir işe yaramayacağını savundu.

Xinhua'ya konuşan Ozawa soyadlı bir gösterici, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae yönetiminin, askeri genişlemeyi sürdürdüğüne dikkat çekerek, bundan dolayı "Japonya'nın savaşa doğru yürüyüşünü giderek hızlandırdığı" hissine kapıldığını ifade etti.

Diğer bir gösterici Seki ise Japonya'da ülkedeki ABD güçleriyle ilgili sorunların yıllardır devam ettiğini ve yalnızca Okinawa'yla sınırlı olmadığını söyledi. ABD askerlerine yönelik kontrollerin sıkılaştırılmasının tek başına sorunun temel nedenlerini ortadan kaldırmayacağını ifade eden Seki, Japonya-ABD Güvenlik Antlaşması'nın kaldırılması çağrısında bulundu.

Japon basınında yer alan haberlerde, "Keskin Kılıç 27" kod adlı Japonya-ABD ortak tatbikatlarının, 19-29 Ekim tarihleri arasında Japonya'nın çeşitli bölgelerinde düzenlendiği bildirildi. Tatbikatlara Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden yaklaşık 45.000, ABD ordusundan ise 12.000 personel katılıyor.

Tatbikatlarda, karadan gemiye Type 25 füzeleri de kullanılacak. Füzenin yaklaşık 1.000 kilometre olarak bildirilen menzili, Japonya topraklarının sınırlarını büyük ölçüde aşıyor. Bu gelişmeler Japon toplumunda yaygın endişeye yol açıyor.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriGüvenlikPolitikaJaponyaGüncelJaponTokyoDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Libya’nın kararına Ömer Çelik’ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili Libya'nın kararına Ömer Çelik'ten ilk yorum: Haklılığımızın tescili
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Fon soruşturmasında sürpriz isimler Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var Fon soruşturmasında sürpriz isimler! Bakanlık bürokratı ve bankacılar da var
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
15:59
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir
Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
15:43
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
15:36
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti
15:30
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti’den hem milletvekilliğinden istifa etti
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti
14:52
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor İşte muhtemel 11’ler
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler
14:27
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 16:14:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Japon göstericiler Tokyo'da Savunma Bakanlığına tatbikat protestosu metni iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei