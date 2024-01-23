 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya İmparatoru Naruhito'nun kızı Prenses Aiko, Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacak - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya İmparatoru Naruhito'nun kızı Prenses Aiko, Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacak

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun kızı Prenses Aiko, üniversite mezuniyeti sonrasında Japon Kızılhaç Topluluğunda sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacak. Aiko, topluluğun çalışmalarına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, insanlara ve topluma faydalı olmayı umduğunu ifade etti. Mesai koşulları hakkında detay verilmese de, Aiko'nun başkentin Minato bölgesindeki merkeze gidip geleceği açıklandı.

Japonya İmparatoru Naruhito\'nun kızı Prenses Aiko, Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacak
23.01.2024 - 06:17,
Abone Ol

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun kızı Prenses Aiko'nun, üniversite sonrasında Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacağı bildirildi.

İmparatorluk İşleri Ajansının (Kunaicho) açıklamasında, Japon Prenses Aiko'nun, üniversite mezuniyeti sonrası kariyerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

Buna göre Prenses Aiko, annesi Masako'nun onursal başkanlığını yaptığı Japon Kızılhaç Topluluğunda nisandan itibaren sözleşmeli olarak işe başlayacak.

Aiko, açıklamasında, "her zaman çalışmaya ilgi duyduğu" topluluktaki görevine yönelik "Japon Kızılhaçının çalışmalarına katılmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.

Japon Prenses, "Kararlıyım. Toplumun bir üyesi olduğumun bilinciyle çok çalışarak, insanlara ve topluma az da olsa faydalı olabilmeyi umuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Mesai koşullarına yönelik detay verilmeyen Aiko'nun, Japon Kızılhaç Topluluğunun, başkentin Minato bölgesindeki merkezine gidip geleceği bildirildi.

Gakushuin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Aiko, Japon Orta Çağ Klasik "Waka" şiirleri üzerine mezuniyet tezi yazmıştı.

Japon Kızılhaç Topluluğunun açıklamasında, Japon Prensesin mesaisinde "rahat çalışabilmesine yönelik kapsamlı hazırlıklar" yapılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Japonya, Japon, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya İmparatoru Naruhito'nun kızı Prenses Aiko, Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacak - Son Dakika


23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

Son Dakika
23:01 TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:27:40. #1.12#
SON DAKİKA: Japonya İmparatoru Naruhito'nun kızı Prenses Aiko, Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement