Japonya, 16 liman ve havaalanını savunma kuvvetlerine açacak

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Japonya hükümeti, Öz Savunma Kuvvetleri ve Sahil Güvenliğin kullanımına açmak üzere ülke genelinde 16 liman ve havaalanı seçti.

Kabine Ofisinden yapılan açıklamada, tatbikat ve çeşitli faaliyetler için ordu ve sahil güvenlik tarafından kullanılması amacıyla 5 havaalanı ve 11 limanın belirlendiği belirtildi.

Söz konusu havaalanlarının, ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi olan, güneybatıda yer alan Okinawa'daki Naha, yine güneybatıda Kyuşu bölgesindeki Miyazaki, Nagazaki, Fukue ve Kitakyuşu olduğu kaydedildi.

Limanlar arasında ise Okinawa'daki İşigaki, Kyuşu'daki Hakata, batıda Takamatsu ve Koçi ile kuzeyde Hokkaido'daki Tomakomai ve İşikari yer aldı.

Ulusal basında, hava ve deniz limanlarının ordu ve sahil güvenliğe açılmasıyla Japonya'nın çevresindeki "beklenmedik durumlara karşı" ulusal savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.