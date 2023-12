- Japonya 2024'e coşkuyla girdi

TOKYO - Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'da toplanan binlerce kişi, 2024 yılına coşkuyla girdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo, bu sene de renkli yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi Tokyo'nun turistik semti Shibuya'da toplanan on binlerce kişi, 2024'ye birlikte "merhaba" dedi. Dünyanın en kalabalık yaya geçidi olarak bilinen Shibuya'daki yaya geçidinin araç trafiğine kapanmasını fırsat bilen yerli ve yabancı on binlerce kişi, meydanda kurulan dev ekranda geri sayım heyecanı yaşadı. Japonya'nın farklı bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterileri ise izleyenlere görsel şölen yaşattı. Osaka'da ise yüzlerce kişi dakikalarca süren havai fişek gösterisini izledi.

Öte yandan, Kuzey Kore ise resmi anonsla 2024 yılına "merhaba" dedi.