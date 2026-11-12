Japonya, ABD Kuvvetleri'ne katkıyı 2027'de 300 milyar yenin üstüne çıkarmayı planlıyor - Son Dakika
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Japonya, ABD Kuvvetleri'ne katkıyı 2027'de 300 milyar yenin üstüne çıkarmayı planlıyor

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Japonya'nın, ülkede konuşlu ABD Kuvvetleri (USFJ) için ödediği yaklaşık 211 milyar yenlik yıllık katkı payını 2027'de 300 milyar yenin üzerine çıkarmayı planladığı belirtildi. Yeni 5 mali yıllık anlaşma müzakerelerinin 2026 sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Japonya'nın ülkede konuşlu ABD Kuvvetleri (USFJ) için sağladığı yıllık katkı payını, 300 milyar yenin (yaklaşık 95 milyar TL) üzerine çıkarmayı planladığı belirtildi.

Asahi gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Tokyo hükümeti, USFJ için yıllık ödediği yaklaşık 211 milyar yenlik (66 milyar TL) katkı payını 2027 yılında yukarı yönlü güncelleyecek.

Yeni ve 5 mali yıl süreli anlaşma çerçevesinde hükümet, USFJ için sağladığı yıllık katkı payını 300 milyar yenin (yaklaşık 95 milyar TL) üzerine çıkarmayı planlıyor.

Her iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanlıkları yetkililerince yürütülen müzakerelerin, 2026 yılı sonuna kadar nihayete erdirilmesi ve kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Mevcut anlaşmanın süresi, 2026 mali yılının sona ereceği Mart 2027'de doluyor.

Ulusal basında ABD'nin, yeni anlaşma doğrultusunda, yıllık katkı payını mevcut seviyeden 3 katına çıkararak 5 yılda toplam 3 trilyon yen (yaklaşık 945 milyar TL) destek istediği iddia edilmişti.

"Sempati bütçesi"

Doğu Asya ülkesinde "sempati bütçesi" (Omoiyari Yosan) şeklinde tanımlanan katkı payıyla Tokyo hükümeti, USFJ güçlerine "ev sahibi ülke desteği" sağlıyor.

Resmen "Japonya'da Konuşlu ABD Kuvvetleri için Maliyet Paylaşımı" olarak tanımlanan bütçeyle ABD üslerinde çalışan personel maaşları ile kamu hizmeti giderleri karşılanıyor.

Japonya, ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri'ne (INDOPACOM) bağlı "US Forces" (USFJ) adıyla yaklaşık 55 bin personelin bulunduğu askeri birimler ve 80'i aşkın ABD askeri tesisine ev sahipliği yaparak denizaşırı "en çok ABD askerinin konuşlandığı yer" konumunda.

Kaynak: AA
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