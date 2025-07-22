Japonya-ABD Tarife Görüşmeleri Devam Ediyor

Japonya Ekonomik Canlanma Bakanı Akazawa Ryosei, ABD ile yürütülen tarife görüşmelerinde karşılıklı faydaya dayalı bir "ortak nokta" aradıklarını belirtti.

Kyodo News'un haberine göre, ABD ile tarifelere dair müzakerelerden sorumlu Akazawa, Washington'da ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Japonya ile ABD, karşılıklı yarar sağlayacak bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla açık ve derinlemesine bir görüşme gerçekleştirdi.

Akazawa, görüşmelerde "ortak nokta" arayışlarının 1 Ağustos'ta karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girmesinden önce bir anlaşmayla sonuçlanmasını umduklarını vurgulayarak, "Japonya ve ABD'nin o tarihe kadar bir tür anlaşmaya varma arzusuna sahip olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise CNBC'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "yüksek kaliteli anlaşmalara" öncelik verdiğini belirterek, "Sırf bir anlaşma olsun diye acele etmeyeceğiz." dedi.

Öte yandan, Akazawa'nın ziyaret kapsamında Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile de görüşmesi bekleniyor.

Başkan Trump, Japonya ile Güney Kore'ye gönderdiği "tarife mektuplarında" bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.